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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском суд простил похитителя беременной собаки у приятеля

Под Новосибирском суд простил похитителя беременной собаки у приятеля

Под Новосибирском хозяин собаки простил приятеля, который похитил у него любимого пса. Татарский районный суд поставил точку в этой драме 11 сентября.

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