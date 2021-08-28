Маринованный виноград «Домашние оливки» — кисло-сладкие на вкус и упругие, как свежий

Предлагаю Вам вариант маринованного винограда на зиму. Это очень необычный вид консервации и многие не поверят в дальнейшую съедобность этого продукта, но это очень даже зря! В нашей семье маринованный виноград в шутку называют «домашними оливками».
Предлагаю Вам вариант маринованного винограда на зиму. Это очень необычный вид консервации и многие не поверят в дальнейшую съедобность этого продукта, но это очень даже зря! В нашей семье маринованный виноград в шутку называют «домашними оливками».
Свежие комментарии