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Маринованный виноград «Домашние оливки» — кисло-сладкие на вкус и упругие, как свежий

Маринованный виноград «Домашние оливки» — кисло-сладкие на вкус и упругие, как свежий

Предлагаю Вам вариант маринованного винограда на зиму. Это очень необычный вид консервации и многие не поверят в дальнейшую съедобность этого продукта, но это очень даже зря! В нашей семье маринованный виноград в шутку называют «домашними оливками».

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