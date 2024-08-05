Спустился в воду и начал тонуть: прокуратура рассказала подробности трагической гибели 4-летнго мальчика на Кубани

Спустился в воду и начал тонуть: прокуратура рассказала подробности трагической гибели 4-летнго мальчика на КубаниЛабинская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели на базе отдыха «Тавуш» маленького ребенка.