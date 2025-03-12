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Мария Захарова призывает следить за новостями из Москвы на фоне переговоров

Мария Захарова призывает следить за новостями из Москвы на фоне переговоров

Мария Захарова, представитель МИД России, в эфире Радио Sputnik напомнила о важности новостей из Москвы на фоне переговоров США и Украины.

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