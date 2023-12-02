Гражданский самолёт А321 подал сигнал о ЧП. Отказал один двигатель - экстренные службы

Рейс Санкт-Петербург - Москва готовится совершить экстренную посадку в Шереметьево.По данным РИА Новости, самолёт Airbus А321, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Москва, готовится совершить экстренную посадку в Шереметьево.
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