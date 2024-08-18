В КНДР выразили надежду на развитие сотрудничества с Россией

Центральный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) выразил надежду на дальнейшую работу с партией «Единая Россия», чтобы в дальнейшем развивать сотрудничество между двумя государствами в борьбе за формирование справедливого мирового порядка.
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