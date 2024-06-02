Орловские школьники неделю будут проходить «Школу безопасности»

В Орловской области проходят региональные соревнования для учащихся «Школа безопасности». На протяжении недели орловские ребята будут бороться за право представить свой регион на межрегиональных соревнованиях.
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