В эфире НТВ произошел громкий скандал после фразы Соседова

На "Суперстаре" развернулась настоящая драмаСкандальный музыкальный критик Сергей Соседов вновь угодил в неприятную историю, которая развернулась после очередного номера на "Суперстаре", где конкурсант не смог добиться высокой оценки ни у одного из судей.
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