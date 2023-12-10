В эфире НТВ произошел громкий скандал после фразы Соседова

На "Суперстаре" развернулась настоящая драмаСкандальный музыкальный критик Сергей Соседов вновь угодил в неприятную историю, которая развернулась после очередного номера на "Суперстаре", где конкурсант не смог добиться высокой оценки ни у одного из судей.