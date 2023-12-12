Tesla Cybertruck поучаствовал в гонке с главным конкурентом

Tesla Cybertruck против Ford F-150 Raptor / © carwow Raptor — более мощная версия популярного пикапа F-150 от Ford, поэтому именно ее противопоставили версии Cybertruck Cyberbeast, которая представляет собой трехмоторную модель электромобиля.
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