❗️⚡️Эмиратской компанией ADASI разработан малозаметный дрон-"камикадзе" с турбореактивным двигателем "Shadow 25".
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❗️⚡️Эмиратской компанией ADASI разработан малозаметный дрон-"камикадзе" с турбореактивным двигателем "Shadow 25".