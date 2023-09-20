Инциндент в Пятерочке: как незнание языка может привести к конфликту
В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал:— Раздевайтесь!Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала:— Повтори, что ты сказал!Мужчина робко повторил:— Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.
Комментарии
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"Рассуждения же типа "обязаны - так учите, они право имеют по Конституции" откровенно смешны."
Такие рассуждения не смешны, они ошибочны. В Конституции расписаны права только ГРАЖДАН РФ. Права иностранцев нигде не расписаны.
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