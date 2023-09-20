Инциндент в Пятерочке: как незнание языка может привести к конфликту

В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал:— Раздевайтесь!Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала:— Повтори, что ты сказал!Мужчина робко повторил:— Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.