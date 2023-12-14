Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер в четверг, 14 декабря, заявил, что сенат намерен отложить каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине.
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