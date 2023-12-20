Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • halina
    Борьба Эйнштейна С эфиром тоже очень интересный факт.Об учёных и языко...

Об учёных и языкознании

Об учёных и языкознании

Новые явления, открываемые в науке, должны объясняться словами, за которыми стоит образ этого явления, как испокон веков было в русском языке.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Язык  науки  оперирует  терминами...Термины  -  это  однозначные  слова,  не  допускающие  двусмысленности  ,  многозначности...Метр  ,  килограмм, ампер  -  пример  точных  терминов...В  политологии  ,  в  идеологиях  ,  в  пропаганде  постоянно  используется  *рефрейминг*  ,  подмена  понятий  ...  Когда агрессор  называет  себя  *освободителем*, называет  войну  -  *борьбой  за  мир*...Заменять  все  иностранные  слова  в  русском  языке  на  русские  слова  уже  раньше  пытались...Фразу  &quot;франт  идет  по  улице   в  галошах  &quot; на  русский  переводили  так  :&quot; Хорошилище  идет  по   гульбищу  в  мокроступах  *...Лучше  так  говорить  ?
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53 мин.
h
halina
Борьба Эйнштейна С эфиром тоже очень интересный факт.
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36 мин.
ВА
Владимир Акулов
Ландау  был  не  экспериментатор ,  а  гениальный  математик...Он  ,  например  , с  помощью  математических  формул  объяснил  явление  сверхтекучести  гелия...Точно  так  же  ...  Как  у  меня  был  друг  ,  которые  первым  в  нашем  городе  ставил  спутниковые  антенны  на  крышах  домов...Но  для  открытия  своей  *спутниковой*  фирмы  просил  меня  написать  заявку   в  наш  горисполком  с  описанием  услуг  новой  фирмы  !!  То  есть  сделать  спутниковую  антенну  мог  ,  но  написать  *бумагу*  не  мог.
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30 мин.

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