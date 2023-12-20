Об учёных и языкознании

Язык науки оперирует терминами...Термины - это однозначные слова, не допускающие двусмысленности , многозначности...Метр , килограмм, ампер - пример точных терминов...В политологии , в идеологиях , в пропаганде постоянно используется *рефрейминг* , подмена понятий ... Когда агрессор называет себя *освободителем*, называет войну - *борьбой за мир*...Заменять все иностранные слова в русском языке на русские слова уже раньше пытались...Фразу "франт идет по улице в галошах " на русский переводили так :" Хорошилище идет по гульбищу в мокроступах *...Лучше так говорить ?

ВА

Владимир Акулов

Ландау был не экспериментатор , а гениальный математик...Он , например , с помощью математических формул объяснил явление сверхтекучести гелия...Точно так же ... Как у меня был друг , которые первым в нашем городе ставил спутниковые антенны на крышах домов...Но для открытия своей *спутниковой* фирмы просил меня написать заявку в наш горисполком с описанием услуг новой фирмы !! То есть сделать спутниковую антенну мог , но написать *бумагу* не мог.