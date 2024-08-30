Бывший судья ЕСПЧ Дедов усомнился в законности преследования Дурова во Франции

Экс-судья Европейского суда Дмитрий Дедов выразил сомнения в законности требований к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, который недавно был освобожден под залог и обязан еженедельно посещать полицейский участок.
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