Почему тысячи птенцов императорских пингвинов в Антарктике погибли

Антарктика вновь продемонстрировала, насколько хрупким может быть равновесие в мире дикой природы. Один гигантский айсберг, застрявший у побережья ледового континента, стал причиной настоящей трагедии для одной из крупнейших колоний императорских пингвинов.
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