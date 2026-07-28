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Почему тысячи птенцов императорских пингвинов в Антарктике погибли

Почему тысячи птенцов императорских пингвинов в Антарктике погибли

Антарктика вновь продемонстрировала, насколько хрупким может быть равновесие в мире дикой природы. Один гигантский айсберг, застрявший у побережья ледового континента, стал причиной настоящей трагедии для одной из крупнейших колоний императорских пингвинов.

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