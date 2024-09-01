Какой сегодня день: 2 сентября

Сегодня 2 сентября, вВооружённых Силах Российской Федерации отмечается День российской гвардии. Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.