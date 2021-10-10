Театр абсурда

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Саакашвили поставил точку на «цветных революциях» в бывшем СССР

Саакашвили поставил точку на «цветных революциях» в бывшем СССР

Сенсационное возвращение в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили закончилось политическим пшиком.

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Мария
Псих ненормальный.
Людмила Боченкова
навальный как закончил голодовку побежал в тюремный дворик на перекладине подтягиваться !! мишико побежам в ларёк закупил мёду и соков и забыл о голодовке и о том что обещал умереть!!!!! конец комедии!!!!

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