Саакашвили поставил точку на «цветных революциях» в бывшем СССР

Театр абсурдаПолитикаСаакашвили поставил точку на «цветных революциях» в бывшем СССР Сенсационное возвращение в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили закончилось политическим пшиком.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММарияПсих ненормальный.ЛБЛюдмила Боченкованавальный как закончил голодовку побежал в тюремный дворик на перекладине подтягиваться !! мишико побежам в ларёк закупил мёду и соков и забыл о голодовке и о том что обещал умереть!!!!! конец комедии!!!!Комментировать
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