Минюст Грузии обвинил польского врача в попытке похитить анализы Саакашвили

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе утверждает, что один из польских врачей, проводящих исследование состояния здоровья находящегося под стражей бывшего президента страны Михаила Саакашвили, пытался похитить образец его анализа, передает РИА Новости.
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе утверждает, что один из польских врачей, проводящих исследование состояния здоровья находящегося под стражей бывшего президента страны Михаила Саакашвили, пытался похитить образец его анализа, передает РИА Новости.
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