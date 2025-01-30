Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Согласен со всеми. Ума кое кому из некоторых не хватает....Требуется Сталин....
  • Олег Самойлов
    Плановая экономика - это расчет ВСЕХ производств в масштабе государства, а рыночная экономика БЕЗ планирования на уро...Вот это поворот —...
  • Андрей
    Я вам больше скажу, что плановую и рыночную экономики сегодня совмещают в Германии и Швеции, во Франции, даже в Япони...Вот это поворот —...

«Мы их освободили, и они нам этого не простят»

«Мы их освободили, и они нам этого не простят»

«Освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост в Освенциме, таких как Германия и ее союзники, или стран, которые предоставляли охранников, как Польша или Хорватия, но без представителей России - страны, победившей Третий рейх и освободившей Освенцим.

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