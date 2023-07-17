Жертвы теракта на Крымском мосту: последние известия (ФОТО)

Владимир Соловьев

Подрыв Крымского моста спланировала Турция с одобрения Госдепа, в ответ на обстрел турецких боевиков в Сирии. Теперь началось открытое противостояние с Турцией. Ну, и хрен с ней, как в песне: "Вот она была и нету". Ещё один газопровод приказал "долго жить". Индия это то же для России, как Троцкий для Ленина, которого он назвал представителем древнейшей профессии. Россиянам надо срочно покинуть Турцию, или останетесь там навечно!