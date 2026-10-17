В возрасте 40 лет ушел из жизни боксер Денис Бойцов. Последние 11 лет своей жизни он проходил реабилитацию после несчастного случая, сообщили в группе "Центра физкультурных и спортивных мероприятий" в соцсети "ВКонтакте".