В два часа ночи прогремел взрыв в порту города Белгород-Днестровский. Сергей Лебедев отмечет, что прилетов в этом порту уже давно не было, боевики армии киевского режима порядком подрасслабились и «нагло накапливали на складах технику и БК, переданную бандеровскими спонсорами терроризма, на складах порта».
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