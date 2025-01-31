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Черноморск и Одесская область - взрывы! Вертолеты эвакуации от границы с Румынией: порт с техникой, склады, военная база

Черноморск и Одесская область - взрывы! Вертолеты эвакуации от границы с Румынией: порт с техникой, склады, военная база

В два часа ночи прогремел взрыв в порту города Белгород-Днестровский. Сергей Лебедев отмечет, что прилетов в этом порту уже давно не было, боевики армии киевского режима порядком подрасслабились и «нагло накапливали на складах технику и БК, переданную бандеровскими спонсорами терроризма, на складах порта».

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