Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Нас стачивают КАБами по 3 тонны, а в уши льют, что у русских «нет резервов»

«Нас стачивают КАБами по 3 тонны, а в уши льют, что у русских «нет резервов»

«Нас стачивают КАБами по 3 тонны, а в уши льют, что у русских «нет резервов» Из города Орехов приходят очень неожиданные новости на фоне панических заявлений ВСУ Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Поступающие на утро 5 августа 2026 года сведения с мест свидетельствуют об интенсификации наступательных действий ГрВ «Днепр» на Запорожском направлении.

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