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Неужели уволят: как Константин Эрнст потерял доверие, вогнал Первый канал в долги и устроил апофеоз пошлости

Неужели уволят: как Константин Эрнст потерял доверие, вогнал Первый канал в долги и устроил апофеоз пошлости

Здравствуйте! Кто, если не он? - так часто говорят, когда речь заходит об увольнении Константина Эрнста с «первой кнопки».

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Комментарии
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Сергей
Абсолютно никчемушный персонаж,по первому смотрю иногда фильмы,а так...чушь полная и политика утром,днём  и вечером 😰,гнать его надо давно
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10 час.
ВМ
Вениамин Мельников
автор спрашивает -как будет на деле? а так же и будет как было-ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ.
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10 час.
Игорь Василевский
На все воля Темнейшего...
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1 час.

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