Экс-председатель КС: Речан может быть привлечен к уголовной ответственности за унижение судей

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере считает, что премьер-министр Дорин Речан может быть привлечен к уголовной ответственности за унижение судей, после сделанных им скандальных заявлений.
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