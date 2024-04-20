В России появился БПЛА для дистанционного минирования местности с воздуха

Российские конструкторы продолжают разрабатывать новые виды вооружений. Стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу осмотрел производственную площадку, на которой осуществляется сборка беспилотников для дистанционного минирования местности с воздуха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии