Трамп оценил потери российской и украинской армий в конфликте Дональд Трамп оценил потери России и Украины в идущем третий год конфликте, призвав завершить войну и перейти к переговорам.
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Трамп оценил потери российской и украинской армий в конфликте Дональд Трамп оценил потери России и Украины в идущем третий год конфликте, призвав завершить войну и перейти к переговорам.
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