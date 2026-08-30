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ИА Реалист

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Лидер Ирана призвал мусульманские страны объединиться против «общего врага»

Лидер Ирана призвал мусульманские страны объединиться против «общего врага»

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 30 августа верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские страны объединиться против «истинного врага» — США и Израиля.

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