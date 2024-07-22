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В Новосибирской области продолжат развивать движение подростковых трудовых отрядов

В Новосибирской области продолжат развивать движение подростковых трудовых отрядов

Бойцы студотрядов работают на знаковых стройках страны, в том числе на возведении комплекса СКИФ в регионе.

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