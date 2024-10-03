НОВЫЙ ГЕНСЕК НАТО ПООБЕЩАЛ И ДАЛЬШЕ ВОЕВАТЬ УКРАИНОЙ

Екатерина РОМАНОВА В должность генерального секретаря НАТО официально вступил Марк Рютте, сменивший Йенса Столтенберга, занимавшего пост генерального секретаря НАТО рекордные 10 лет – с 1 октября 2014 года.
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