Командир Зенит рассказал о поражении укрепрайона ВСУ в лесополосе

КУРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанес огневое поражение укрепрайону ВСУ в лесополосе на сумском направлении.
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