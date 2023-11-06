Сергей Арбузов: Ожидания курса гривны совершенно очевидны – падение

Ожидания курса гривны совершенно очевидны. Падение, так как для стабильности нет экономических причин: — нет возможности наполнить госбюджет без внешней помощи;— растущий дефицит торгового баланса;— отсутствие в экономике рыночных инвесторов, понятных перспектив.