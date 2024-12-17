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СМИ: СБУ предъявила обвинения Кириллову за сутки до его убийства

СМИ: СБУ предъявила обвинения Кириллову за сутки до его убийства

Генерал-лейтенант регулярно раскрывал информацию о подготовке Киевом провокаций с использованием отравляющих веществ 16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, который сегодня погиб при взрыве в Москве.

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