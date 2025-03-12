Ядерная война 1975 года

19 марта 1975 года в мире ничего особенного не происходило. Между тем, по замыслам Объединённого командования Организации Варшавского Договора на этот день была запланирована ядерная война в Северной Европе.
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