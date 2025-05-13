Во Владимирской области местные не стерпели приставаний ингушей к девушкам и избили их битами. В Чечне уже возмутились произошедшим

Во Владимирской области разгорается громкий скандал, связанный с нападением на ингушей. На днях по сети широко разошлись кадры, на которых видно, как группа молодых людей, вооруженных битами и другими подручными средствами, устроили расправу над жителями одного из кавказских регионов возле входа в гостиницу.
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