Во Владимирской области местные не стерпели приставаний ингушей к девушкам и избили их битами. В Чечне уже возмутились произошедшим

Во Владимирской области разгорается громкий скандал, связанный с нападением на ингушей. На днях по сети широко разошлись кадры, на которых видно, как группа молодых людей, вооруженных битами и другими подручными средствами, устроили расправу над жителями одного из кавказских регионов возле входа в гостиницу.