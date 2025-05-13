Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Анатолий ashkourin
    Давно пора наводить порядок с этими нелюдьми и властью их защищающей ...Молодцы ребята,на них вся надежда.Во Владимирской о...
  • vladstamp
    Правильно сделали!!!! Давно пора чурбанов на место ставить!!! А то совсем берега попутали!!!Во Владимирской о...

Во Владимирской области местные не стерпели приставаний ингушей к девушкам и избили их битами. В Чечне уже возмутились произошедшим

Во Владимирской области местные не стерпели приставаний ингушей к девушкам и избили их битами. В Чечне уже возмутились произошедшим

Во Владимирской области разгорается громкий скандал, связанный с нападением на ингушей. На днях по сети широко разошлись кадры, на которых видно, как группа молодых людей, вооруженных битами и другими подручными средствами, устроили расправу над жителями одного из кавказских регионов возле входа в гостиницу.

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Комментарии
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vladstamp
Правильно сделали!!!! Давно пора чурбанов на место ставить!!! А то совсем берега попутали!!!
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23 мин.
Анатолий ashkourin
Давно пора наводить порядок с этими нелюдьми и властью их защищающей ...Молодцы ребята,на них вся надежда.
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12 мин.
Лариса Овчинникова
Адам Делимханов не пробовал учить своих бабуинов  вести себя прилично в России! Дикари сползают с гор из диких аулов и кидаются на людей. Надо же! им сделали замечание. Какое унижение для дикого горца!   😜😱
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1 мин.
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