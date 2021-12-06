В аэропорту Краснодар сотрудники транспортной полиции задержали менеджера ресторана за присвоение и растрату денежных средств

В дежурную часть ЛОП в аэропорту Краснодар обратился директор ресторана, расположенного на территории аэропорта Краснодар, с заявлением о хищении денежных средств в размере 450 тысяч рублей.
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