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Дмитрий Артюхов рассказал об итогах социально-экономического развития региона

Дмитрий Артюхов рассказал об итогах социально-экономического развития региона

Дмитрий Артюхов выступил с докладом о результатах по основным направлениях развития автономного округа: сохранение инвестиционной привлекательности региона, реализация промышленных и национальных проектов, сохранение высоких социальных показателей.

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