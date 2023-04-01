Дмитрий Артюхов рассказал об итогах социально-экономического развития региона

Дмитрий Артюхов выступил с докладом о результатах по основным направлениях развития автономного округа: сохранение инвестиционной привлекательности региона, реализация промышленных и национальных проектов, сохранение высоких социальных показателей.
Дмитрий Артюхов выступил с докладом о результатах по основным направлениях развития автономного округа: сохранение инвестиционной привлекательности региона, реализация промышленных и национальных проектов, сохранение высоких социальных показателей.
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