«Байер» установил новый рекорд Европы по длительности беспроигрышной серии

«Байер» продлил серию без поражений до 49 встреч. 9 мая в Леверкузене прошел ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором местный «Байер» принимал «Рому»? Хозяева в ходе встречи уступали со счетом 0:2.
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