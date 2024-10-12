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Результаты первого дня Московского марафона. Победителями на дистанции 10 км стали Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина

Результаты первого дня Московского марафона. Победителями на дистанции 10 км стали Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина

12 октября в Москве прошел забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона.  Светлана Аплачкина установила новый рекорд соревнований – 31:31, до рекорда России спортсменке не хватило 5 секунд.

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