ТАСС: в столичном регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов

Люди действовали под влиянием телефонных мошенников.фото: t.me/mchsYakutiaВ Москве и Московской области за минувшие сутки совершены более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах, люди действовали под влиянием телефонных мошенников.