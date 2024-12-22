ТАСС: в столичном регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов

Люди действовали под влиянием телефонных мошенников.фото: t.me/mchsYakutiaВ Москве и Московской области за минувшие сутки совершены более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах, люди действовали под влиянием телефонных мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии