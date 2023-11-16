Актеры Башдрамтеатра рассказали, чем отличаются башкирский и казанский зритель

В Казани начались гастроли Башдрамтеатра. Об актуальном репертуаре, о том чем отличаются казанский и башкирский зритель, о том как понимать искусство без слов – актеры Башкирского драматического театра имени Мажита Гафури рассказали в студии телеканала Россия 24.
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