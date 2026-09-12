Трое детей оказались в числе жертв ДТП в Архангельской области

Трое детей оказались в числе жертв ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковым авто в Архангельской области.
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