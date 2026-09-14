Анна Паулина Луна призвала возобновить культурные обмены России и США

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, выступая на съезде Республиканской партии в Техасе, призвала возобновить культурные обмены между Россией и США.
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