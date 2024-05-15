Крупный комплекс работ на магистральном водоводе в Адлере, который должен был привести к отключению водоснабжения в Сочи, будет отложен.
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Крупный комплекс работ на магистральном водоводе в Адлере, который должен был привести к отключению водоснабжения в Сочи, будет отложен.