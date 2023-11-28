На Сахалине полицейские изъяли почти 2 килограмма марихуаны в доме островитянина

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что 61-летний местный житель может хранить дома наркотические средства растительного происхождения.
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