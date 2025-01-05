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Комфортабельные автобусы вернулись на улицы Балхаша

Комфортабельные автобусы вернулись на улицы Балхаша

На улицы города вновь вышли оранжевые автобусы, в которых комфортно в любую погоду. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по итогам конкурса перевозчиком городских маршрутов стало ТОО «Орталык Транс Сервис».

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