Комфортабельные автобусы вернулись на улицы Балхаша

На улицы города вновь вышли оранжевые автобусы, в которых комфортно в любую погоду. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по итогам конкурса перевозчиком городских маршрутов стало ТОО «Орталык Транс Сервис».
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