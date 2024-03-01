Политолог заявил о попытках вмешательства в российские выборы

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. В студии ЭИСИ на выставке «Россия» состоялся прямой эфир программы, где научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал ход кампании по выборам за 13 дней до их начала.