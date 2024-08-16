Жительница Южноуральска попалась на удочку аферистов, предложивших помощь в замене электросчетчика

Полицейские Челябинской области предупреждают о новой схеме обмана. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Южноуральска обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.
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