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9 апреля 2022 года в ГУО ´Средняя школа №10 г.Бобруйска´.

9 апреля 2022 года в ГУО ´Средняя школа №10 г.Бобруйска´.

9 апреля 2022 года в ГУО ´Средняя школа №10 г.Бобруйска´ для педагогов учреждения образования состоялось занятие в тренинговом режиме ´Психологическая компетентность педагогических работников в сфере профилактики суицидального поведения учащихся´ .

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