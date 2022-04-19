9 апреля 2022 года в ГУО ´Средняя школа №10 г.Бобруйска´ для педагогов учреждения образования состоялось занятие в тренинговом режиме ´Психологическая компетентность педагогических работников в сфере профилактики суицидального поведения учащихся´ .
9 апреля 2022 года в ГУО ´Средняя школа №10 г.Бобруйска´ для педагогов учреждения образования состоялось занятие в тренинговом режиме ´Психологическая компетентность педагогических работников в сфере профилактики суицидального поведения учащихся´ .
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