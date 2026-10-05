В Новосибирске электровелосипедист сбил 15-летнюю девочку

Пострадавшая получила травмы, когда 21-летний мужчина на электровелосипеде сбил её возле дома №208 по пути от улицы Федосеева к улице Кошурникова; девочку госпитализировали с места происшествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Досмотр, проверка...
- ВД Цены на курицу ид...
- МВД России раскры...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым